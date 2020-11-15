Турция — Россия: прогноз Александра Мостового на матч Лиги наций

Экс-игрок «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой дал прогноз на матч Лиги наций Турция — Россия.
Ставка: ничья за 3.38.
В текущем первенстве Лиги наций «лунные звезды» пока без побед. В активе хозяев три ничьи и три балла, при этом команда пропускала по одному мячу в среднем за игру.
Сборная России сыграла вничью с Молдовой, что может пойти на пользу подопечным Станислава Черчесова, которые пережили отстранение капитана команды и скандал с игроком «Зенита». «Наши парни» занимают первую позицию в группе, где пока ни разу не проиграли и опережают Венгрию на один пункт.
После двух викторий на старте розыгрыша россияне два последних поединка сыграли вничью – с сегодняшним противником и Венгрией.
Я считаю, что это будет основная проверка для нашей сборной. Многие живут еще ЧМ-2018, но уже пора забывать об этом и выходить из эйфории домашнего мундиаля.
Турция – очень хорошая сборная, которая показала свою силу в предыдущей игре, причем у хозяев есть серьезный потенциал. У России есть небольшое преимущество – матч пройдет без зрителей, что очень важно в выездных поединках с турками.
Считаю, сегодня российская сборная сможет устоять и внимательно сыграет в обороне, что принесет очередной ничейный исход".
- 15 ноября 2020
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