Турция — Россия: прогноз Василия Уткина на матч Лиги наций
Российский спортивный журналист Василий Уткин дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Турция — Россия.
Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.74.
«Турция — Россия. Тяжёлый будет матч. У сборной России нет лидера, и в целом много новых имен в составе. Турки ведь довольно сильная команда, а мы их в последнее время только и делаем, что обыгрываем.
Мне видится, что Турция очень даже может нас победить в этом матче, тем более что у них прямая турнирная мотивация, а играют они дома. Но ставить против сборной России я не хочу. Поэтому выберу надёжную ставку «тотал меньше 2.5 гола» в матче. Мне кажется, что игра в любом случае будет упорной и большого количества голов в ней можно не ожидать. Моя ставка — тотал меньше 2.5 гола».
- 15 ноября 2020
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