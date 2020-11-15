Турция — Россия: прогноз Алексея Андронова на матч Лиги наций

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Турция — Россия.
Ставка: тотал первого тайма меньше 1 гола за 1.70.
«Матч Лиги наций. Такая парадоксальная ситуация сложилась, что и та, и другая сборная не шибко удачно играют в последнее время. Они становятся объектом критики. Самого разного рода проблемы возникают. Вообще, этот матч особенным образом воспринимается из-за истории во время игры Турция — Хорватия, когда в перерыве стало известно о положительном тесте на коронавирус у Домагоя Виды.
Но я бы даже не хотел рассматривать эти привходящие обстоятельства. Мне кажется, обе команды очень нестабильны сейчас. Российская сборная явно не справляется с потерями лидеров. Тут еще и Дзюбы нет. Турецкая команда какая-то безалаберная в последнее время. И я думаю, что турки, конечно, недовольны тем, что пропустили три мяча от Хорватии в последней игре.
Мне кажется, что Турция в этот раз в домашнем матче даже больше будет заинтересована в том, чтобы надежно сыграть в обороне. Отсюда я ожидаю достаточно осторожного футбола. Шашки наголо — это вообще не стиль Черчесова. Поэтому, я думаю, сборная России в первом тайме не будет показывать козыри, будет играть спокойно. Турки, мне кажется, тоже должны быть сконцентрированы на том, чтобы у своих ворот все было чисто и надежно.
Выберу ставку «тотал первого тайма меньше 1 мяча с расходом». Коэффициент — 1.70. Думаю, в этом матче все может вообще решить один мяч. Думаю, он будет забит после перерыва».
- 15 ноября 2020
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