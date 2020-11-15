Турция — Россия: прогноз Виктора Гусева на матч Лиги наций 15.11.2020

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Турция — Россия.

Ставка: обе забьют за 1.98.

«У нас восемь очков, у венгров — семь, Турция имеет три очка, у сербов всего два. Параллельно нашей встрече венгры дома сыграют с Сербией. Вполне вероятно, что венгерская сборная, на удивление сильная, победит сербов. Тогда они опередят нас на два очка. Соответственно, нам в Турции проигрывать никак нельзя, да и ничья будет не лучшим результатом.



Для турецкой сборной ничья тоже губительна. Чтобы сохранить шансы, Турция должна выигрывать две оставшиеся встречи. Команда пойдет вперед и будет атаковать. Тут бы ее и подловить.



Вообще Турция на этом групповом этапе не выиграла ни одного матча: одно поражение и три ничьи. Обратите внимание, что турки, играя вничью, обязательно забивали в каждом из этих матчей. Со счетом 1:1 как раз закончилась встреча в Москве. Мы помним, как она развивалась. Турки очень прибавили во втором тайме. Эта команда обладает хорошими исполнителями в атаке.



Если взять статистику сборной России, то в четырех из пяти матчей забивали обе команды. Это важно для нашего прогноза.



Нам останется сыграть в гостях с Сербией после этого матча, а Турция в гостях встретится с Венгрией.



Что по составу? Не будет Дзюбы. Восстановился в „Аталанте“ Алексей Миранчук, на него надежда. Есть надежда на Черышева. Говорю об атакующих вариантах. Будет, видимо, играть Гильерме. Не думаю, что Сафонову, учитывая обстоятельства последнего времени, доверят место в отсутствие заболевшего Шунина. Проблемы в обороне осложнились тем, что не будет Фернандеса. Крайний защитник играет довольно важную роль, у него травма. Таковы наши потери.



В предыдущих матчах Турция проиграла нам дома со счетом 1:2. На своем поле мы победили 2:0. Наверное, обратим внимание, что 2:0 из этого ряда выбивается, но чаще всего обе команды забивают.



Игра может пойти на встречных курсах. Ничья никого не устраивает. турки пойдут вперед, можно поймать их тут. Надеюсь, наши это и сделают. Вполне вероятно, что мы и пропустим мяч, потому что наши проблемы я вам тоже обрисовал. Мой прогноз будет таким: в матче Турция — Россия забьют обе команды».