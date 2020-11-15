Турция — Россия: прогноз Отара Кушанашвили на матч Лиги наций УЕФА

Шоумен Отар Кушанашвили дал прогноз на матч Лиги наций УЕФА Турция — Россия.

Ставка: победа России за 3.00.

«Это не матч „Зенита“ с „Лацио“, который украсил российский футбол. Ничья 1:1 приравнивается к матчу, где Марадона, которому мы желаем выздоровления, культяпкой вогнал мяч в сетку. Это исторический матч — у 29-го состава „Лацио“ выцарапали ничью.



Как фундаментально относится к делу Черчесов? Черчесов, наверное, отследил позор в еврокубках. Тот список, который он предъявил населению — это все то, что мы имеем. Если абстрагироваться от этих, уже становящихся срамными, неудач, то все-таки сборная у нас руководима человеком, который не даст им распуститься. Забыли все то, что было до матча с Турцией.



У меня есть такое ощущение, что Россия разгромит Турцию. Россия должна это сделать. Вы же слышали заявление Артемы Дзюбы, что у нас, как в период мезозойский до чемпионата мира, снова все вернулось на круги своя. Никто не верит в свои клубы и своих футболистов. Снова с чистого нуля всем, в том числе Артему, придется восстанавливать свою репутацию. Никакого иного выхода, кроме как разгрома Турции, не остается.



Чтобы вы не придирались ко мне, как после исторического матча с „Лацио“, скажу: не знаю, разгром ли это будет, но Россия выиграет. Отступать нам некуда. Репутация и очки для общей таблицы — это делает победу практически неминуемой».