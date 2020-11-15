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Турция — Россия: прогноз Владислава Турова на матч Лиги наций в Стамбуле

Турция — Россия: прогноз Владислава Турова на матч Лиги наций в Стамбуле
Ставки / Прогнозы 0

Профессиональный гандикаппер Владислав Туров дал прогноз на матч Турция — Россия в рамках 5-го тура Лиги наций сезона-2020/2021.

Ставка: тотал больше 26.5 фола за 1.64.

«Матчи сборной Турции в лиге В — одни из самых верховых по среднему количеству фолов (31). Все 4 матча в группе были сыграны на больше, включая матч против России, где было 30 нарушений.

Россия в среднем имеет почти 14 фолов в матче, а средний тотал фолов в матчах на уровне 28.5. В 4 турах в 3 случаях было от 28 нарушений.

Матч будет обслуживать Шимон Марчиняк, достаточно строгий рефери по фолам. Статистика фолов в международных матчах у поляка на уровне 30+.

Важнейший матч для команд. Россия имеет реальный шанс выйти в лигу А. Помимо этого россиянам важно в оставшихся матчах взять максимум, чтобы на предстоящем чемпионате мира в Катаре остаться во второй корзине. У Турции задача не вылететь в лигу С.

С учётом манеры игры, прежде всего хозяев, рефери матча и мотивации матч ожидается очень непростым как для Марчиняка, так и для сборных».

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