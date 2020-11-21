«Краснодар» — «Тамбов»: прогноз Егора Титова на матч 15-го тура чемпионата России

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Тамбов».

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1.5) за 2.21.

«Краснодару» пауза точно должна была пойти на пользу. Хуже выступать было уже невозможно — сплошные поражения. За эту паузу восстановятся почти все лидеры, наберут кондиции. Наверное, только Ари и Вильены не будет. И когда, если не сейчас, начинать побеждать.



Понятно, что легко «Краснодару» не будет, «Тамбов» со всеми борется, всем создает большие проблемы. Редко он проигрывает с разницей более одного мяча. Но сейчас ситуация непростая в клубе. Пишут о финансовых сложностях. А тут играть с очень мотивированным соперником, которому необходимо выигрывать любой ценой.



Все-таки класс «Краснодара» выше, состав уже должен быть практически боевым, поэтому я здесь ожидаю увидеть победу «Краснодара», причем минимум в два мяча. Слишком много поражений подряд было. Понятно, что и с составом были проблемы. Но сейчас уже оправданий искать нельзя, нужно выигрывать уверенно. Если же потерять очки и здесь, Мусаеву будет трудно в будущем сохранить пост".