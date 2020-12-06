ЦСКА — «Химки»: прогноз Евгения Ловчева на матч 17-го тура РПЛ

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 17-го тура РПЛ сезона-2020/2021 ЦСКА — «Химки».

Ставка: победа ЦСКА за 1.46, «Химки» не забьют за 2.01.

«Химки» в последнее время играют довольно-таки прилично. Глушаков в порядке, да и вообще команда просто радует глаз. Несколько ярких побед позволили оторваться от зоны стыковых матчей.



Однако ЦСКА прекрасно понимает, что они идут в первой тройке вместе со «Спартаком» и «Зенитом», играют на своем поле.



Сейчас их основная проблема – реализация. Когда-то она пройдет. Есть хорошие удары от Облякова, Кучаева. Они забивали голы. Влашич в последней встрече не очень хорошо играл, но сейчас он будет хорош.



Думаю, ЦСКА выиграет, а «Химки» не забьют".