ЦСКА — «Химки»: прогноз Евгения Ловчева на матч 17-го тура РПЛ
Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 17-го тура РПЛ сезона-2020/2021 ЦСКА — «Химки».
Ставка: победа ЦСКА за 1.46, «Химки» не забьют за 2.01.
«Химки» в последнее время играют довольно-таки прилично. Глушаков в порядке, да и вообще команда просто радует глаз. Несколько ярких побед позволили оторваться от зоны стыковых матчей.
Однако ЦСКА прекрасно понимает, что они идут в первой тройке вместе со «Спартаком» и «Зенитом», играют на своем поле.
Сейчас их основная проблема – реализация. Когда-то она пройдет. Есть хорошие удары от Облякова, Кучаева. Они забивали голы. Влашич в последней встрече не очень хорошо играл, но сейчас он будет хорош.
Думаю, ЦСКА выиграет, а «Химки» не забьют".
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