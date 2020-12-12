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«Сочи» — «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на матч 18-го тура чемпионата России

«Сочи» — «Спартак»: прогноз Евгения Ловчева на матч 18-го тура чемпионата России
Ставки / Прогнозы 0

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 18-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Сочи» — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.98, победа «Спартака» за 2.10.

«Первый матч, который прошёл в Москве, закончился скандалом. Шума потом было много, спартаковцы были возмущены судейством. Не всё тогда сложилось, как хотелось бы им.

В этот раз будет принципиальная игра. Кристиан Нобоа, который много забил за «Сочи», был долгое время травмирован и только начал набирать форму, но уже дважды выходил с первых минут.

С другой стороны, в отличной форме Понсе и Ларссон. «Спартак» забивает по два мяча в последних встречах. Думаю, что «Спартак» победит в этом матче, но всё же пропустит».

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