ЦСКА — «Урал»: прогноз Евгения Ловчева на матч 18-го тура РПЛ
Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 18-го тура РПЛ сезона-2020/2021 ЦСКА — «Урал».
Ставка: победа ЦСКА всухую за 2.16, тотал меньше 2.5 гола в матче за 2.00.
«Пытаюсь понять, что происходит с ЦСКА в последнее время. Да, их особенно никто не разбивает, но голов они не забивают. Устали – не устали. Конечно, скоро отпуск. Все, наверное, подустали, но у них команда довольно-таки молодая. Есть закон, что играть всегда лучше, чем тренироваться.
Поэтому эти ребята будут свежи. Они играют дома. ЦСКА понимает, что скоро отпуск и сейчас нельзя отпустить лидеров. Мне кажется, они выиграют с минимальным счетом. Скорее всего, будет 1:0, но 2:0 тоже не исключаю».
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