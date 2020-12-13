«Краснодар» — «Локомотив»: прогноз Евгения Ловчева на матч 18-го тура чемпионата России

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 18-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Краснодар» — «Локомотив».

Ставка: ничья за 3.45, обе забьют за 1.93.

«Тут вопрос в том, что «Краснодар» вернул всех игроков. У него есть атака. Они обязательно забьют. Когда «быки» владеют мячом, они подходят к чужой штрафной, и у них там идут всякие комбинации, забегания. Они пропускают мяч. У «Краснодара» есть игра в атаке, и это важнейший момент. Это не только контратаках, не только быстрая игра.



Здесь важно будет, кто сыграет лучше: нападение «Краснодара» или защита «Локомотива». Матчи между этими командами всегда получаются упорными. Это знают все. Однако «Локомотив» всегда в Краснодаре играет довольно-таки продуктивно и практически никогда не проигрывает».