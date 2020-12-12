«Зенит» — «Динамо»: прогноз Евгения Ловчева на матч 18-го тура чемпионата России
Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 18-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Зенит» — «Динамо».
Ставка: победа «Зенита» за 1.62, тотал больше 2.5 мяча за 1.81.
«Динамо», конечно, ожило с приходом Шварца. «Динамо» стало значительно больше двигаться. «Динамо» более акцентировано на атаку. Очень много футболистов бегут в отрыв, но и «Зенит» в последней игре как бы окрысился, да?
У них вернулись после болезни и травм игроки. И это заметные футболисты. Когда их полощут везде и всюду, они это видят и хотят доказать, что они не такие.
Думаю, что «Зенит» на своем поле будет предпочтительнее, даже несмотря на то, что «Динамо» очень серьезный соперник для всех".
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