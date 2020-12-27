«Ливерпуль» — «Вест Бромвич»: прогноз Артура Петросьяна на матч чемпионата Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 15-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Ливерпуль» — «Вест Бромвич».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-2) за 1.64.

«Ливерпуль» в родных стенах в этом сезоне не играет даже вничью, и вряд ли есть предпосылки к тому, чтобы эта серия оборвалась. Даже несмотря на то, что Эллердайс – последний тренер в АПЛ, кому удавалось здесь побеждать (в 2017-м его «Кристал Пэлас» выиграл на «Энфилде» 2-1).



Большой Сэм ничего не поменял в команде, сменив Славена Билича – ни кадрово, ни тактически. «Вест Бром» смотрелся тускло в бирмингемском дерби и заслуженно был разгромлен «Астон Виллой» 0-3. Кроме того, ненужное удаление схлопотал Ливермор, и теперь «Вест Брому» придется обходиться без своего лидера и капитана в трех матчах.



Ну а «Ливерпуль» разгромил «Пэлас» 7-0 и наверняка собирается сделать что-то подобное и с «Вест Бромом». Целая неделя отдыха лишь увеличивает шансы на крупную победу парней Клоппа в этом матче".