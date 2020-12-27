Финляндия — Швейцария: прогноз Михаила Зислиса на матч МЧМ-2021 по хоккею

Известный журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч молодежного чемпионата мира Финляндия U20 — Швейцария U20.
Ставка: ИТМ 4.5 гола сборной Финляндии за 1.71.
«Финская команда начала чемпионат с победы над немцами (5:3), но это совсем не тот случай, когда ей стоит гордиться. Соперник из-за вспышки коронавируса дебютный матч проводил всего в пять защитников и три тройки нападения. Ранее по той же самой причине остались дома и не полетели в Эдмонтон четыре игрока, включая основного вратаря Тобиаса Анчичку и нападающего первого звена Лукаса Райхела. Сборная Германии смотрелась достойно, навязав финнам упорную борьбу, и бились до самого конца.
Швейцарцы неожиданно уступили словакам (0:1), запомнившись тем, что не использовали несколько почти стопроцентных моментов. Лучшим в составе проигравших стал вратарь Тибо Фаттон, который справился с 31 броском из 32. Хорошие действия без шайбы и организованная оборона — редкие сильные стороны альпийской команды. Предлагаю ставку тотал голов сборной Финляндии меньше 4.5 за 1.71».
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