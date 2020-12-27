Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

Финляндия — Швейцария: прогноз Михаила Зислиса на матч МЧМ-2021 по хоккею

Финляндия — Швейцария: прогноз Михаила Зислиса на матч МЧМ-2021 по хоккею
Ставки / Прогнозы 0
Аудио-версия:

Известный журналист Михаил Зислис дал прогноз на матч молодежного чемпионата мира Финляндия U20 — Швейцария U20.

Ставка: ИТМ 4.5 гола сборной Финляндии за 1.71.

«Финская команда начала чемпионат с победы над немцами (5:3), но это совсем не тот случай, когда ей стоит гордиться. Соперник из-за вспышки коронавируса дебютный матч проводил всего в пять защитников и три тройки нападения. Ранее по той же самой причине остались дома и не полетели в Эдмонтон четыре игрока, включая основного вратаря Тобиаса Анчичку и нападающего первого звена Лукаса Райхела. Сборная Германии смотрелась достойно, навязав финнам упорную борьбу, и бились до самого конца.

Швейцарцы неожиданно уступили словакам (0:1), запомнившись тем, что не использовали несколько почти стопроцентных моментов. Лучшим в составе проигравших стал вратарь Тибо Фаттон, который справился с 31 броском из 32. Хорошие действия без шайбы и организованная оборона — редкие сильные стороны альпийской команды. Предлагаю ставку тотал голов сборной Финляндии меньше 4.5 за 1.71».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020