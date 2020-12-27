Чехия — Россия: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч МЧМ-2021 28 декабря

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч МЧМ-2021 Чехия — Россия.

Ставка: ИТМ 2 шайбы Чехии за 1.78.

С Чехией на МЧМ постоянно возникают проблемы. В шести предыдущих очных встречах лишь однажды выиграли в основное время. И вроде бы коэффициент 1.28 на П2 отдаёт неуважением к сопернику. Если вы верите в статистику, подумайте о Ф1 (+2.5) за 1.94.



В то же время следует признать, что состав у чехов откровенно скромный. Понятно, что делать выводы по одной игре опасно, но трёх-четырёх хороших хоккеистов вряд ли хватит даже для полуфинала. А все остальные — сплошь середнячки. Скорее всего, эта команда закончит путь в четвертьфинале: Австрия явно хуже, но первый же серьёзный противник будет иметь преимущество. Семь шайб от шведов взялись не просто так.



Кроме того, первый матч на МЧМ-2021 сборная России провела аж на 16,5 часов раньше. При плотном графике это существенная разница. В общем, если первый гол не заставит себя ждать, то проблем не возникнет. Мы бы выбирали между П2 с разницей в два-три гола за 2.80 и ИТМ 2 шайбы Чехии за 1.78.



Логика следующая. Аскаров накануне не впечатлил, но с умением брать себя в руки в трудные моменты у него полный порядок. Тренерский штаб наверняка попросит хоккеистов помочь голкиперу, ведь от его уверенности напрямую зависят шансы команды на итоговый успех. Потому ждём внимательной игры в обороне. И победы в духе 4:1 или 4:2.