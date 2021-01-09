«МЮ» — «Уотфорд»: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка Англии

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 3-го раунда Кубка Англии сезона-2020/2021 «Манчестер Юнайтед» – «Уотфорд».

Ставка: победа «Уотфорда» с форой (+2) за 1.61.

«МЮ» — одна из немногих команд АПЛ, которая почти со стопроцентной вероятностью будет играть здесь резервным составом. Ведь игра на Кубок Англии состоится всего через три дня после непростого полуфинала Кубка лиги с «Ман Сити» и за три дня до более приоритетной игры АПЛ в Бернли.



«Уотфорд» сильно разочаровывал в последние несколько недель. «Шершни», которые могли и должны были идти по дистанции возле вершины турнирной таблицы, в конце осени существенно сдали и опустились уже на шестое место. С начала сезона там было уже две смены тренера – сначала ушёл Пирсон, а в декабре ставший и.о. Маллинс. Но вот команду возглавил Хиско, и с ним связываются немалые надежды. Как говорят, испанца хорошо восприняла команда, наладилась атмосфера и в первой же игре был обыгран лидер Чемпионшипа «Норвич».



Календарь позволяет Хиско использовать сильнейший состав, и, думаю, вопреки однозначным коэффициентам букмекеров, он сумеет дать бой «МЮ».