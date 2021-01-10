«Ювентус» — «Сассуоло»: прогноз Алексея Смирнова на матч чемпионата Италии

Профессиональный гандикаппер Алексей Смирнов дал прогноз на матч 17-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Ювентус» — «Сассуоло».
Ставка: тотал меньше 3.5 мяча за 1.76.
«Для хозяев этот матч – отличный шанс еще больше сократить отставание от лидера. «Ювентус» занимает четвертое место, набрав 30 очков. Гости (29) — идут следом, но есть огромная вероятность, что они окажутся за бортом еврокубковой зоны по итогам 17-го тура Серии А.
Оба соперника в четырех последних матчах пробивали тотал голов, но теперь эта серия может прерваться. Чаще всего происходящее на поле строится фаворитом, и я думаю, что в этот раз исключения точно не будет. В среду «Юве» предстоит провести кубковый матч с «Дженоа», а затем столкнуться с крепким «Интером». Андреа Пирло придется думать о дистанции, если он хочет добиться со своим клубом максимальных результатов. Предположу, что туринцы не будут торопиться, играя в режиме экономии энергии, и это напрямую повлияет на низовой счет встречи».
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