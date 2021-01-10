«Ювентус» — «Сассуоло»: прогноз Александра Аксёнова на матч 17-го тура Серии А

Комментатор Александр Аксенов дал прогноз на матч 17-го тура Серии А сезона-2020/2021 «Ювентус» — «Сассуоло».



Ставка: обе забьют за 1.68.



«В прошлом сезоне, когда встречались эти команды, был настоящий концерт, триллер. Вспоминаю матч 3:3, когда «Сассуоло» мог даже и выиграть. Вел по ходу матча, «Ювентус» отыгрывался. Игра была ярчайшая. Мне кажется, что команды находятся в разном состоянии. С одной стороны «Сассуоло», который здорово начал сезон, входил в тройку и какое-то время даже лидировал.



Но, в последнее время играет неказисто. Самое главное, что «Сассуоло» не похож на себя с точки зрения атаки. Имея такую тройку нападения как Бога, Капуто и Берарди забивает не очень много. В последнем матче с «Аталантой» удалось забить всего один гол и пропустили пять.



«Ювентус» в свою очередь добавляет. Мы помним, что недавно был обыгран «Милан», причем достаточно уверенно, пусть она и была только во втором тайме, но счет хороший. Мне кажется, что эта победа «Ювентуса» над лидером чемпионата в плане ментальности и настроения должна помочь. Команда у Пирло уже сложилась, но такие победы позволяют делать ее более сильной.



В данном случае полное преимущество у «Ювентуса», который еще и на своем поле играет. Мне кажется, что победа у «Юве» будет, но коэффициент на это очень небольшой. Мне кажется, в этой встрече обе команды сумеют забить. «Сассуоло» в атаке должен быть мотивирован и обязательно огорчит туринцев. Таким образом, мой прогноз — обе забьют».