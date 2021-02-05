«Автомобилист» — «Нефтехимик»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Автомобилист» — «Нефтехимик».



Ставка: победа «Автомобилиста» минимум в 3 шайбы за 2.37.



«Между прочим, динамика движения по чемпионату у соперников абсолютно одинаковая – по одной победе в шести последних матчах. «Автомобилист» уже приближается к дну зоны плей-офф Восточной конференции и запросто может на нём оказаться. Ниже, конечно, не опустится, «Сибирь» не даст, но стартовать в плей-офф с восьмого места – это как делать нечего.



И вот прекрасная возможность если не исправить ситуацию, то хотя бы получить какой-то позитив. Тем более что в текущем сезоне у «Автомобилиста» всё складывается с «Нефтехимиком» просто замечательно: три победы в трёх междусобойчиках с общей разницей заброшенных и пропущенных шайб 14:5. И никаких предпосылок к тому, что нижнекамцы, вновь проигрывающие всем подряд и имеющие серию из четырёх поражений, смогут оказать реальное сопротивление в Екатеринбурге.



Поэтому планируем матч с приличным числом заброшенных шайб (эти соперники любят погонять в открытый хоккей), в котором хозяева победят в основное время и с основательной разницей в счёте – шайбы этак в три и больше», — сказал Лебедев.