«Арсенал» — «Лидс»: прогноз Артура Петросьяна на матч 24-го тура АПЛ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 24-го тура АПЛ сезона-2020/2021 «Арсенал» — «Лидс Юнайтед».
Ставка: обе забьют за 1.59, «Лидс» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 3.85.
«В первом круге матч «Лидса» с «Арсеналом» каким-то чудом завершился нулевой ничьей. Команды в сумме нанесли 34 удара (25 — «Лидс»), но мяч в ворота не шёл. Может ли второй раз подряд случиться такая аномалия? Вряд ли.
«Лидс» хорошо смотрелся в последнее время: у йоркширцев в четырёх турах три победы, включая гостевые над «Лестером» и «Ньюкаслом».
«Арсенал» же в двух последних матчах проиграл, а в последних трёх турах забил всего один мяч.
У команд была целая неделя на подготовку к этой игре, и, думаю, как минимум «Лидс» сыграет в максимально мощный футбол и попытается задавить соперника. При этом «канониры», как и большинство соперников «Лидса», наверняка то и дело будут пользоваться оставляемыми им пространствами сзади.
В общем, игра должна получиться интересной, с моментами у обоих ворот. Попробую рискнуть и поставить не только на голы, но и на успешный для гостей исход».
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