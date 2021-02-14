«Арсенал» — «Лидс»: прогноз Егора Титова на матч 24-го тура АПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Арсенал» — «Лидс».
Ставка: обе забьют и тотал больше 3.5 мяча за 2.55.
«Лидс», наверное, самая обсуждаемая команда в Англии не из числа топовых. Очень ярко играет, приятно посмотреть. Часто закатывает настоящие концерты. Нельзя в прямом смысле сказать, что «Лидс» играет и дает играть сопернику. Просто у команды такой стиль, что соперник получает немало шансов.
Думаю, и от этого матча надо ждать голов. «Лидс» точно не испугается «Арсенала». Это не в их характере. Будет высоко встречать «Арсенал» время от времени. Иногда будет переключаться на контратакующую игру. С течением сезона это происходит чаще, потому что невозможно прессинговать и быть с мячом весь матч.
«Арсенал» сейчас обозлен серией неудач, поэтому дома просто обязан играть на победу, должен рисковать. В итоге футбол должен получиться веселым, с голами. Мой прогноз — «обе забьют и тотал больше 3.5 мяча»
- 14 февраля 2021
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