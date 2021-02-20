Артем Тарасов — Михаил Кокляев: прогноз Вадима Тихомирова на бой

Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Артем Тарасов — Михаил Кокляев.



Ставка: победа Кокляева за 2.47.

«Поговорим о боксе – он снова надвигается на Россию. В России уже боксировали Сергей Ковалев, Владимир Кличко, Александр Поветкин, Виталий Кличко, кстати, он завершил свою карьеру в Москве, и вот теперь снова большой бокс надвигается на Москву в поединке Артема Тарасова и Михаила Кокляева.



Если бы здесь было у кого попросить монетку, то я бы ее попросил и дал бы прогноз на этот бой. К сожалению, монетки нет, поэтому придется что-то придумывать. Напрашивается поединок Михаила Кокляева против Вячеслава Дацика, который дерется в этом же карде. Поэтому можно предположить, что здесь будет запрограммированный результат – Кокляев задавит своей физической мощью и силой Тарасова и выйдет на бой с Дациком где-то 9 мая.



Я бы предполагал, что Кокляев победит. Да, есть опасения, так как Михаил тяжелоатлет, который занимается боксом только последние два года. Но, как говорят, Артем Тарасов не часто тренируется, как показывает это на видео.



Да, Михаил будет уставать, да, ему будет сложно попадать, но я думаю, что он все-таки задавит своей физической мощью Артема Тарасова и выиграет в этом бою».