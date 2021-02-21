«Автомобилист» — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Екатеринбурге

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Автомобилист» — «Сочи».

Ставка: победа «Автомобилиста» за 1.43.

«Удивительное рядом: чемпионат КХЛ уже не просто вышел на финишную прямую, а гонит по ней во весь опор. Уже виден финишный створ, уже практически все ясно, кто какое место займет, уже есть целый ряд команд, закончивших в этом сезоне с хоккеем, и тут бац – выясняется, что с «Автомобилистом» сочинцы в этом сезоне еще не играли. Ни разу. Ну, нормально, зато теперь, когда им уже не нужно от регулярного чемпионата совсем ничего, а «Автомобилисту» если что-то и нужно, то не сильно больше, они будут играть два раза. Почти подряд. Слава составителям календаря КХЛ, да продлит Аллах их годы!



С другой стороны, это можно считать настоящим везением для уральцев. Очередной, уже которой по счету возможностью уйти с восьмого места. Правда, есть большое подозрение, что это самое восьмое место не устраивает в команде только Павла Дацюка. Но один Дацюк в поле не воин и во всех сменах одновременно играть все равно не сможет. Поэтому мне кажется, что в двух грядущих междусобойчиках, как говорили раньше, победит дружба. То есть соперники обменяются домашними победами.



Стало быть, «Автомобилист» победит, скромно и без особых изысков. Скорее всего, с минимальным счетом, но в основное время».