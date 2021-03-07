«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Евгения Ловчева на матч РПЛ 7 марта

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на матч 21-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Краснодар».

Ставка: победа «Спартака» за 2.53, обе забьют за 1.70.

«Спартак» очень неважно играл в последних матчах. Но есть такая поговорка: покажи, какая у тебя полузащита, я скажу, что у тебя за команда. Вы представляете, здесь есть Промес, Мозес, Хендрикс, Зобнин, Крал. Это потрясающе. Просто они еще не сыгрались. Они не вписались в саму игру. Но не так много чего-то потеряно.



«Краснодар» – лучшая команда по игре в атаке сейчас в России. Они проводят много комбинаций у чужой штрафной, пропускают мячи, наносят много ударов, создают моменты, но не забивают.



Но надо сказать, что в защите у команды большой пожар. Не знаю, что там происходит с молодым вратарем, которого даже заявили во вторую команду. Городов вышел и сразу проиграл матч в Лиги Европы. Поэтому мне видится, что на «Открытие Арена» выйдет другой молодой вратарь у «Краснодара».



Ну, и Мартынович с Кайо много ошибок допускают. Поэтому «Спартак», который очень трудно создает и реализует моменты благодаря этим защитникам будет иметь преимущество.



Ну, и потом «Спартак» все-таки обладает игроками довольно-таки хорошего класса, и он должен победить».