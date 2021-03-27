Россия — Словения: прогноз Константина Генича на матч квалификации ЧМ-2022

Комментатор Константин Генич сделал прогноз на матч Россия — Словения во 2-м туре квалификации ЧМ-2022.

Ставка: Россия забьёт меньше 1.5 гола за 1.75, тотал меньше 2.5 мяча за 1.66.

«Сложный матч ждёт сборную России. Мы помним, какова предыстория встреч со Словенией. Не самые приятные воспоминания. То, что мы не пробились на чемпионате мира в 2010 году, как раз случилось из-за двух матчей со Словенией. То, что было после первого матча и как сборная готовилась ко второму. Это было 10 или 11 лет назад, ситуация сейчас другая, разве что Юрий Жирков всё ещё в сборной.



Игра сборной России, если брать матч с Мальтой, меня не впечатлила, да и мало кому она могла понравиться. Словения в свою очередь очень хорошо оборонялась против Хорватии. У Словении неплохой голкипер, Ян Облак, есть Миха Мевля, хорошо нам знакомый. Есть неплохие ребята в атаке. Словения, исходя из того, что обыграла Хорватию, приедет в Россию не проиграть.



Команда выставит свои словенские капканы. На мой взгляд, россиянам будет сложно взломать оборону соперника. Мы видим, что Головин старается, но не сказать, что он в порядке. Миранчук вышел на замену и не факт, что появится в этом матче в основе. Получил травму Ионов. Наверняка какие-то перестроения будут. Более того, Ахметов с Фоминым не сказать, что впечатлили.



Словенцы вообще мало пропускают. Если учитывать, что в воротах один из лучших голкиперов мира, то забить ему два будет очень сложно. Один забить сложно, а два — задача очень трудная. Не видел, чтобы Словения с Облаком в воротах пропускала два мяча.



Поэтому мой прогноз — Россия меньше 1.5 гола за 1.75. Я думаю, что матч получится не очень результативным, поэтому я бы сыграл тотал матча меньше 2.5. В этой встрече словенцам важно не проиграть одному из конкурентов за выход из группы».