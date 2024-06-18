Топ-матчи среды: Хорватия — Албания, Германия — Венгрия на Евро-2024 и финал Кубка Стэнли

За чем следить 19 июня: собрали для вас расписание самых ярких событий дня!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Флорида Пантерз» — «Эдмонтон Ойлерз», плей-офф НХЛ, финал Кубка Стэнли, пятый матч

Интрига: выиграет ли «Флорида» свой первый кубок?

Два клуба, которые вели в финалах НХЛ и НБА 3-0, получили мощные оплеухи в гостях. «Бостон» оправился и спокойно завершил баскетбольную серию, а вот состояние «Флориды» после 1:8 в Альберте пока непонятно. Сложилось впечатление, что «пантеры» бросили играть уже при счёте 1:4, словно экономя силы на домашний матч. Восстановятся ли Бобровский, Барков, Ткачук и компания или Макдэвид продолжит переписывать не только индивидуальную, но и командную историю?

⚽️ 16:00: Хорватия — Албания, ЧЕ-2024, группа B. 2-й тур

Интрига: исправятся ли хорваты за унижение от Испании?

Обе команды уступили в 1-м туре группового этапа. Но если албанцы забили самый быстрый гол в истории Евро и проиграли действующим чемпионам из Италии всего в один мяч (1:2), то хорватов унизили испанцы (0:3). Да, по моментам там и не пахло разгромом – Хорватия на гол-два точно наиграла. Тем не менее впечатления забудутся, а счёт останется. Для выхода из группы необходимо не просто побеждать Албанию, но и делать это с крупным счётом. Далеко не факт, что получится забрать у итальянцев хотя бы ничью. Значит, для выхода в плей-офф придётся конкурировать с другими командами с третьих мест. Разница мячей там решит очень многое.

🎾 16:00*: Даниил Медведев (Россия, 3) — Чжан Чжинчжэнь (Китай), Галле, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Медведев до Бублика?

Даниил Медведев успешно стартовал в травяной серии турниров, удачно сыграв в первом круге «пятисотника» в Галле. Теперь, чтобы пробиться в 1/4 финала, лучшему теннисисту России необходимо справиться с китайцем Чжан Чжинчжэнем. В основных сетках ATP теннисисты ещё не пересекались, а вот в квалификации Ниццы-2016 сильнее был Медведев. Победитель нового матча далее встретится с кем-то из пары Кристофер Юбэнкс — Александр Бублик.

🎾 18:00*: Дарья Касаткина (Россия) — Арина Соболенко (Беларусь, 2), Берлин, второй круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Касаткина с третьей ракеткой мира?

Дарья Касаткина успешно стартовала на турнире в Берлине, одержав волевую победу в матче с украинкой Мартой Костюк. Но теперь 27-летней россиянке предстоит сразиться с ещё более опасной соперницей — белоруской Ариной Соболенко, которая сейчас занимает третье место в рейтинге WTA. Ранее девушки провели восемь матчей, и счёт — 6-2 в пользу Соболенко. Обе свои победы Касаткина одержала на харде — в Пекине-2019 и Сан-Хосе-2022. А вот на траве девушки ещё не пересекались. Та, кто окажется сильнее в новом матче, в 1/4 финала померится силами с кем-то из пары Маркета Вондроушова — Анна Калинская.

⚽️ 19:00: Германия — Венгрия, ЧЕ-2024, группа A. 2-й тур

Интрига: феерия Германии продолжится?

Хозяева Евро начали турнир максимально уверенно, убрав с пути не самых слабых шотландцев (5:1). Венгрия не справилась со Швейцарией (1:3) и не выглядит сильнее на фоне британских конкурентов по группе, поэтому зрители вправе ждать ещё один вынос. Кроос, Гюндоган, Мусиала, Вирц – данная тройка сыграла настолько уверенно, что впору хоть завтра каждому выдавать по «Золотому мячу». Особенно первому, который и в клубном сезоне зажёг. Правда, и венгры поборются – во втором тайме 1-го тура они выглядели неплохо. А поражение практически вычеркнет их из гонки за плей-офф.

⚽️ 22:00: Шотландия — Швейцария, ЧЕ-2024, группа A. 2-й тур

Интрига: Шотландия попрощается с Евро?

Шотландцы в первом же туре попали под немецкий каток и забили лишь чудом – не организовали ни одного момента, зато автоголом помог Рюдигер. Разница мячей — «-4» – приговор в плане перспективы попадания в плей-офф, если не набирать в группе четыре очка. То есть нужна как минимум ничья. Получится ли её добыть? Сомнительно. Всё-таки Швейцария ярко обыграла Венгрию, да и с 2014 года она неизменно выходит в плей-офф крупных международных турниров. А на прошлом Евро и вовсе дошла до четвертьфинала. Пока всё идёт к вылету британцев, но ведь неожиданности на этом турнире уже случались – чего только стоит поражение Бельгии от словаков. Почему бы не произойти ещё одной?