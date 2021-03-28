Украина — Финляндия: прогноз Максима Калиниченко на матч квалификации ЧМ-2022

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч квалификации к ЧМ-2022 Украина — Финляндия.



Ставка: победа Украины в один мяч за 3.26.

«Обе команды сыграли в первом туре вничью. В их группе всё только начинается. Украинцы смогли поделить очки с главным фаворитом – Францией. Учитывая 1:7 в их последнем матче, счет 1:1 является более чем удовлетворительным для команды Шевченко.



Конечно, игра с финнами является небольшим отдыхом для Украины после матча с действующими чемпионами мира. Хотя будет очень обидно, если она и в этой встрече потеряет очки. Тем более что подопечные Шевченко на этот раз играют дома.



Финляндия – на самом деле очень крепкая и добротная сборная. Она сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (2:2), что может и не так успешно, как матч у украинцев, но все равно неплохой результат. Боснийцы тоже претендуют на вторую строчку в их группе.



Проблем финны могут доставить украинцам, тем более после тяжелой игры последних. Их встреча, на мой взгляд, будет нервной и тяжёлой. Буду надеяться на то, что Украина победит. Но выигрыш достанется ей тяжело.



Так что предлагаю поставить на победу украинской сборной в один мяч».