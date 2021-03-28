Украина — Финляндия: прогноз Егора Титова на матч отбора ЧМ-2022

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Украина — Финляндия во 2-м туре квалификации ЧМ-2022.

Ставка: победа Украины с форой (-1) за 2.33.

«Украинцы добились отличного результата для себя во Франции, сыграв 1:1. И теперь им нужно стараться собирать очки в матчах с более слабыми соперниками. Вообще нельзя ничего терять, чтобы был шанс побороться за прямую путёвку на чемпионат мира. Да, можно говорить, что во Франции команде Шевченко повезло, но ребята бились, они играли организованно, слаженно, старались что-то придумать впереди. В таких матчах результат порой даже важнее.



Теперь матч с финнами дома. И здесь, на мой взгляд, у украинцев все шансы взять три очка. Команда молодая, задорная, умеющая созидать. Класс финской команды гораздо ниже, тем более что у неё будет отсутствовать основной вратарь. А Пукки, который уже не молод, не может постоянно вытаскивать команду.



Думаю, на фоне хороших эмоций от игры во Франции украинцы победят, причём даже с форой (-1)».