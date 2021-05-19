Людмила Самсонова — Петра Мартич: ставка Надежды Петровой на матч турнира в Парме

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира, победительница двух Итоговых чемпионатов WTA, бронзовый призёр Олимпийских игр и победительница 37 турниров WTA Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Парме Людмила Самсонова — Петра Мартич.
Ставка: победа Мартич с форой (-4.5) за 1.97.
«Небольшой турнир в Италии, в Парме. Наша теннисистка Людмила Самсонова (22 года, 105-я в рейтинге) будет играть со второй сеяной хорваткой Петрой Мартич (30 лет, 23-я ракетка мира). Они уже дважды играли между собой, и оба раза Мартич выигрывала, правда, я бы не сказала, что легко — в трёх сетах. Интересно, что в обоих матчах первый сет был за Самсоновой.
И у той, и у другой теннисистки в целом не очень успешные результаты в этом сезоне, при этом они стараются играть всё подряд. У Самсоновой больше побед, чем у Мартич в сезоне. Хорватка на прошлой неделе дошла до полуфинала турнира в Риме, так что свои результаты в сезоне она слегка поправила. А до этого проигрывала в первых кругах три турнира подряд. Это сильный удар по уверенности. А Самсонова неплохо начала сезон, отыграла турнир в Австралии, а вот как перешли на землю, у неё пошли неудачи. В последних двух турнирах она проигрывала в первых кругах. Её нынешняя физическая форма далеко не оптимальная. Она тяжеловата, и этот факт не может не сказаться на её результатах сейчас, на земле.
А вот Мартич всегда была такая поджарая, худенькая, у неё хорошая физика, она много двигается, работяга на корте. Недавно она начала работать с известной итальянской теннисисткой Франческо Скьявоне. И сразу же у неё произошёл эмоциональный всплеск — в Риме дошла до полуфинала, она почувствовала уверенность. Ставим на победу Мартич с форой (-4.5)», — сказала Петрова.
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