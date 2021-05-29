«Манчестер Сити» — «Челси»: прогноз Евгения Ловчева на финал Лиги чемпионов 29.05.2021

Бывший защитник московского «Спартака», футбольный эксперт Евгений Ловчев дал прогноз на финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 «Манчестер Сити» — «Челси».



Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.91.

«То, какой футбол показал «Челси» с «Реалом Мадрид», это такие скорости, такой прессинг. Кажется, что «Манчестер Сити» банально не устоять против него.



Но для меня лучшим тренером мира является Пеп Гвардиола. В чём он лучший? Вы знаете, кажется это совершенно разные игровые манеры, чемпионаты Испании, Германии, Англии, но везде он добивается, чтобы его команды играли именно так, как он хочет.



Это прессинг, сумасшедшая позиционная атака. И ребята, которых никто не знал, как условный Зинченко, который немного засветился в «Уфе» и сборной Украины, сейчас стал звёздным футболистом. Это сделал Гвардиола.



Поэтому для меня совершенно очевидно, что для него выигрыш Лиги чемпионов с этой командой, «Манчестер Сити», будет значимым событие. Он ещё не побеждал в этом турнире с ней.



Поэтому я думаю, что «Манчестер Сити», который никогда не брал Лигу чемпионов, выдадут лучший матч».