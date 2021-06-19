Португалия — Германия: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Европы

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Евро-2020 Португалия — Германия.



Ставка: победа Германии за 2.36.

«Немцам после поражения в первом туре от французов крайне необходимо зарабатывать очки, а лучше – победить. Так они смогут сохранить шансы на первые два места в группе. В ином случае им будет не просто тяжело, а всё будет решать удача и статистика. Пробьется ли Германия с третьего места в 1/8 – ещё вопрос.



Однако несмотря на поражение от Франции, мне Германия внушила надежду на то, что она попадёт в плей-офф этого Евро. Может, она будет претендовать на призовые места. Йоахим Лев и его организованные парни способны ещё навязать борьбу любому сопернику в Европе.



Португалия, хотя и обыграла венгров только в последние десять минут, всё равно смотрелась намного увереннее и ярче. Долго португальцы в той встрече пристреливались к воротам венгров. По итогу всё решило, в том числе, мастерство Криштиану Роналду.



Вообще, Португалия смотрится гораздо ярче многих своих конкурентов на Евро-2020. В этой группе у португальцев точно хорошие шансы на выход с первых мест.



Говоря об их очном противостоянии, нас ждёт интереснейшая игра, как по тактическим соображениям, так и по составу. У обеих сборных не просто хорошие игроки в составе. Они являются лучшими во всей Европе. Даже если будет мало голов, борьба будет упорной.



От таких команд ничего, кроме захватывающей игры, ждать не приходится. Я думаю, что Германия одержит верх в этой встрече. Моя ставка здесь – победа немцев».