Елена Веснина – Кори Гауфф: ставка Надежды Петровой на игру 2-го раунда Уимблдона

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч Уимблдона Елена Веснина – Кори Гауфф.
Ставка: ТМ 21.5 за 1.60.
«Наша «теннисная мамочка» возвращается в этом году. До «Ролан Гарроса» она не выиграла ни одной встречи, там она обыграла белоруску Ольгу Говорцову в двух сетах, проиграв лишь один (!) гейм – 6:1, 6:0, потом по отказу чешки Петры Квитовой (10-й ракетки мира) прошла в третий круг, где затем уступила Елене Рыбакиной из Казахстана (20-я ракетка мира), которая в итоге добралась до четвертьфинала. Набрала очков, поднялась в рейтинге, сейчас она 370-я. Ее соперницей будет молодая, 17-летняя американка Кори Гауфф (23-я ракетка мира).
Естественно, раньше они не встречались, потому как когда Веснина уходила из тенниса, Гауфф еще играла по юниорам и только начинала появляться к квалификациях турниров. Ей тогда было лет 15. Сейчас Гауфф входит в Топ-25 мира! Для ее возраста феноменальный результат!
Гауфф уже здесь успела сыграть на Уимблдоне и в 2019-м году дошла до четвертого круга. Значит, может играть на этом покрытии. Веснина в 2016-м дошла аж до полуфинала. Тут Лена провела уже немало турниров. Одно время, напомню, она стояла в рейтинге 13-й. Единственный минус сейчас вижу в ее игре — это передвижение по корту, она тяжеловата. Находится не в самой лучшей физической форме. Но ее стиль игры очень хорошо подходит под траву. Она любит играть плоско, подает, принимает, все чистенько. Гауфф намного моложе – разница в возрасте 17 (!) лет. Фактически другое поколение. Американка не будет смотреть на того, кто играет против нее, будет действовать в любом случае первым номером и она должна переиграть Веснину. Выбираю ставку тотал меньше 21.5», — сказала Петрова.
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