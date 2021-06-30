Елена Веснина — Кори Гауфф. Прогноз: россиянка проиграет восходящей звезде тенниса из США

Веснина продолжает удивлять. После выхода в третий круг «Ролан Гаррос» пробилась во второй раунд Уимблдона.

1 июля Елена Веснина и Кори Гауфф сыграют в матче второго круга Уимблдона. Начало — не ранее 13:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Гауфф — коэффициент на её победу составляет 1.16. На успех Весниной можно поставить за 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Елена Веснина — Кори Гауфф 1 июля 2021 года

Аналитики не считают, что матч Елена Веснина — Кори Гауфф получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.97, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 1.78. Ставки на третий сет принимаются за 2.95.

Анализ матча Уимблдона Елена Веснина — Кори Гауфф (01.07.2021)

Пусть и с боями, пусть и с большими проблемами с погодой, но Уимблдон-2021 продолжается. Матчи второго круга запланированы на среду и четверг. В одном из них встретятся опытная россиянка Елена Веснина и многообещающая представительница США Кори Гауфф.

Напомним, 34-летняя россиянка проводит первый сезон после трёхлетней паузы. Ещё в мае 2018 года Елена объявила о беременности, после чего завершила профессиональную карьеру. Пока возвращение получается достаточно удачным — три победы в шести матчах и выход в третий раунд «Ролан Гаррос». С учётом всех факторов это как минимум добротно.

На Уимблдоне Веснина начала тоже удачно — в двух партиях была обыграна Мартина Тревизан. Впрочем, на результате сказался, скорее, тот факт, что итальянка не является любительницей травяных покрытий, тогда как Елена тоже достаточно часто ошибалась и победила во многом за счёт опыта. В решающие моменты действовала стабильнее и увереннее.

17-летняя американка в стартовом матче на Уимблдоне тем временем обыграла британку Франческу Джонс. Победа далась Гауфф нелегко — 7:5, 6:4. В принципе, дело даже могло дойти до третьей партии. Однако это стало скорее следствием неплохой игры соперницы, нежели неуверенного тенниса в исполнении Кори.

Не стоит забывать, что Уимблдон наверняка является одним из самых любимых турниров «Большого шлема» для американки. Именно здесь загорелась её звезда. В 2019 году Гауфф, будучи 15-летней девочкой, сенсационно пробилась в четвёртый круг. То выступление по-прежнему остаётся для неё единственным на кортах Лондона. Желание как минимум повторить свой личный рекорд на травяном мэйджоре точно присутствует.

Если Гауфф накануне Уимблдона успела провести два матча на травяном турнире в Истбурне (победа над Элисе Мертенс и поражение от Анастасии Севастовой), то Веснина после выступления на «Ролан Гаррос» на корт так и не выходила. Встреча с Тревизан стала для Елены первой травяной за четыре года. Подходить с таким скромным багажом к битве с 23-й ракеткой мира достаточно рискованно.

Вряд ли российская теннисистка готова навязать молодой, но дерзкой Гауфф хоть какую-то борьбу на травяных кортах Лондона. Даже выигрыш хоть одной партии выглядит сомнительно. Американка любит играть в атакующий теннис, и это вряд ли понравится Весниной, которая по-прежнему не набрала свою оптимальную физическую форму.

Предлагаем сделать ставку 2-0 по сетам в пользу 17-летней звёздочки американского тенниса. Коэффициент, правда, довольно скромный, всего лишь 1.60. Но букмекеры установили планку форы довольно высоко, а опытная Веснина вполне способна навязать борьбу как минимум в одной из партий. Потому брать большие форы на Гауфф всё же не рискнём.

Ставки на матч Уимблдона Елена Веснина — Кори Гауфф 1 июля 2021 года

Даже несмотря на свой очень скромный возраст, Гауфф приучила болельщиков к тому, что проигрывает только соперницам самого высокого уровня. Теннисисток по типу Весниной американка на траве должна обыгрывать. К сожалению, Елена пока не в той форме, чтобы навязывать борьбу столь солидной оппонентке.

Ставка: победа Гауфф в двух сетах за 1.60.