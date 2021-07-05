Кори Гауфф — Анжелика Кербер: прогноз Анны Чакветадзе на игру 1/8 финала Уимблдона

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Кори Гауфф — Анжелика Кербер в 4-м круге Уимблдона-2021.



Ставка: победа Гауфф за 1.81.



«Кербер — бывшая чемпионка Уимблдона, вроде бы неплохо подготовилась к этому турниру, выиграв титул в Бад-Хомбурге. Но сейчас почти в каждом матче у неё возникают какие-то проблемы. В третьем круге уступила Саснович первый сет, но после паузы на дождь собралась и выиграла. До этого были проблемы с Соррибес-Тормо.



Мне кажется, что Коко Гауфф способна выбить из борьбы Кербер. Очень хорошо готова американка, видно, что ей нравится играть на траве. Но самое главное — у Гауфф есть преимущество в подаче, да и по скорости она превосходит опытную немку. Гауфф может играть очень быстро и близко к линиям. Конечно, Кербер будет сбивать темп, менять вращения, но Гауфф должна быть готова к этому. Она стала опытнее за те два года, что прошли с её дебюта на Уимблдоне.



Поставлю на американку. Кербер не справится с темпом, который задаст Гауфф», — сказала Чакветадзе.