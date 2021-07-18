Тереза Мартинцова — Барбора Крейчикова: прогноз Ильи Родина на финал турнира в Праге

Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на матч финала турнира в Праге Тереза Мартинцова — Барбора Крейчикова.

Ставка: ИТБ Мартинцовой 60,5% выигранных розыгрышей на первой подаче за 1.85.

«Ещё один финал, только теперь в Чехии! Сыграем опять по статистике. Хочу поставить на процент выигрыша на первом мяче. На мой взгляд, коэффициент на выигрыш первого мяча у Терезы Мартинцовой значительно занижен! 60,5% предлагают букмекерские конторы. Много это или мало?



Судите сами, средний показатель выигрыша на первом мяче у Терезы — 68%, и ни в одном матче Мартинцова не выигрывала меньше 61% подач на первом мяче. Скорее всего, данный тотал обусловлен 41% приёма первого мяча у Барборы. Ставлю средние показатели на подаче Мартинцовой выше среднего процента приёма Крейчиковой».