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Тереза Мартинцова — Барбора Крейчикова: прогноз Ильи Родина на финал турнира в Праге

Тереза Мартинцова — Барбора Крейчикова: прогноз Ильи Родина на финал турнира в Праге
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Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на матч финала турнира в Праге Тереза МартинцоваБарбора Крейчикова.

Ставка: ИТБ Мартинцовой 60,5% выигранных розыгрышей на первой подаче за 1.85.

«Ещё один финал, только теперь в Чехии! Сыграем опять по статистике. Хочу поставить на процент выигрыша на первом мяче. На мой взгляд, коэффициент на выигрыш первого мяча у Терезы Мартинцовой значительно занижен! 60,5% предлагают букмекерские конторы. Много это или мало?

Судите сами, средний показатель выигрыша на первом мяче у Терезы — 68%, и ни в одном матче Мартинцова не выигрывала меньше 61% подач на первом мяче. Скорее всего, данный тотал обусловлен 41% приёма первого мяча у Барборы. Ставлю средние показатели на подаче Мартинцовой выше среднего процента приёма Крейчиковой».

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