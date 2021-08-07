«Спартак» — «Нижний Новгород»: прогноз Максима Калиниченко на матч РПЛ в Москве

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Нижний Новгород».



Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 2.05.

«Спартак» и «Нижний Новгород» встретятся в третьем туре российского чемпионата. То, что сейчас происходит в самом «Спартаке» и вокруг него, — это какой-то сюр. Я уже не знаю, как на это реагировать, настолько всё это надоело. Становится даже немного стыдно от новостей о «Спартаке». Буквально боюсь каждым утром проснуться и прочитать что-то новое.



Пока «спартаковские» ньюсмейкеры справляются со своими обязанностями, каждый день чего-то подкидывая. Однако на футболе московского клуба, на мой взгляд, это сказывается не так сильно. Руй Витория продолжает делать новую команду. Точнее, он создаёт новый рисунок старой команды. Новичков в составе у него почти нет.



Наверное, хорошо, что после разочаровывающего домашнего поражения в ЛЧ «Бенфике» «Спартаку» в РПЛ выпало играть с «Нижним Новгородом». Команда Кержакова хоть и амбициозная, однако весьма сырая. Она может позволить команде Витории разгуляться. «Нижний» играть в оборону не станет.



В этой встрече, надеюсь, высокий класс «Спартака» повлияет на исход. Думаю, клуб постарается реабилитироваться в глазах болельщиков после последнего матча. Красно-белые сделают всё, чтобы выиграть в этом матче, и сделать это особенно ярко. Поэтому мой прогноз — победа «Спартака» с форой (-1.5)».