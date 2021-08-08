«Динамо» — ЦСКА: прогноз Максима Калиниченко на матч 3-го тура РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» – ЦСКА.
Ставка: победа «Динамо» с нулевой форой за 1.83.
«В центральном матче третьего тура РПЛ нас ждёт московское дерби – «Динамо» принимает ЦСКА. Это одно из старейших противостояний. Я думаю, что в это воскресенье может получиться очень интересная игра.
«Динамо» продолжает укрепляться. Оно и без того имеет россыпь молодых талантов. Команда с хорошим тренером пошумела и в прошлом сезоне. В этом розыгрыше РПЛ она пока тоже идёт отлично – две победы в двух турах. Этот клуб продолжает хорошо играть и добиваться результатов.
В этой игре ЦСКА будет очень тяжело. Придётся команде Березуцкого противостоять такой интересной и разнообразной атаке «Динамо». Сами армейцы неровно стартовали в новом сезоне. Они сначала одержали скромную победу над «Уфой» (1:0), а затем уступили «Локомотиву» (1:2).
Я в этой встрече склоняюсь к успеху динамовцев. Эта команда более понятна для меня. Я пока что не могу разобраться, в чём изюминка игры ЦСКА. Подопечные Березуцкого пока не производят впечатления сбалансированной команды, которая чётко понимает и знает, чего она хочет и как этого добиться.
«Динамо» для меня более сбалансировано. В этом матче, я считаю, что у него больше шансов на успех. Перестрахуюсь и предложу поставить на победу «Динамо» с форой (0)».
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