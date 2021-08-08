«Динамо» — ЦСКА: прогноз Евгения Ловчева на матч РПЛ в Москве

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев дал прогноз на матч 3-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Динамо» – ЦСКА.



Ставка: победа «Динамо» за 2.70.

«Надо признать, что «Динамо» выстроилось. У команды молодая и острая атака. Молодёжи всегда свойственен азарт. Она очень нацелена на ворота.



Шварц долго подбирал защиту. Сейчас игрок, который вроде считался игроком сборной России, Евгеньев, не проходит даже в основной состав. Потому что всё в игре немецких тренеров зависит от надёжной защиты и быстрой атаки. Это всё у «Динамо» получается.



У ЦСКА с переменами в тренерском штабе пока не получается, ничего практически. Влашич, видимо, по каким-то причинам, нефутбольным, не играет. Он хочет, видимо, уйти, а его не продают. Никола слишком большое значение имел для ЦСКА.



Поэтому, думаю, что «Динамо» победит».