«Динамо» — ЦСКА: прогноз Евгения Ловчева на матч РПЛ в Москве

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев дал прогноз на матч 3-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Динамо» – ЦСКА.
Ставка: победа «Динамо» за 2.70.
«Надо признать, что «Динамо» выстроилось. У команды молодая и острая атака. Молодёжи всегда свойственен азарт. Она очень нацелена на ворота.
Шварц долго подбирал защиту. Сейчас игрок, который вроде считался игроком сборной России, Евгеньев, не проходит даже в основной состав. Потому что всё в игре немецких тренеров зависит от надёжной защиты и быстрой атаки. Это всё у «Динамо» получается.
У ЦСКА с переменами в тренерском штабе пока не получается, ничего практически. Влашич, видимо, по каким-то причинам, нефутбольным, не играет. Он хочет, видимо, уйти, а его не продают. Никола слишком большое значение имел для ЦСКА.
Поэтому, думаю, что «Динамо» победит».
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