Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» — ЦСКА: прогноз Евгения Ловчева на матч РПЛ в Москве

«Динамо» — ЦСКА: прогноз Евгения Ловчева на матч РПЛ в Москве
Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака» Евгений Ловчев дал прогноз на матч 3-го тура РПЛ сезона-2021/2022 «Динамо» – ЦСКА.

Ставка: победа «Динамо» за 2.70.

«Надо признать, что «Динамо» выстроилось. У команды молодая и острая атака. Молодёжи всегда свойственен азарт. Она очень нацелена на ворота.

Шварц долго подбирал защиту. Сейчас игрок, который вроде считался игроком сборной России, Евгеньев, не проходит даже в основной состав. Потому что всё в игре немецких тренеров зависит от надёжной защиты и быстрой атаки. Это всё у «Динамо» получается.

У ЦСКА с переменами в тренерском штабе пока не получается, ничего практически. Влашич, видимо, по каким-то причинам, нефутбольным, не играет. Он хочет, видимо, уйти, а его не продают. Никола слишком большое значение имел для ЦСКА.

Поэтому, думаю, что «Динамо» победит».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021