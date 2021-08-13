«Боруссия» М — «Бавария»: прогноз Егора Титова на матч чемпионата Германии

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Бавария» в 1-м туре немецкой Бундеслиги сезона-2021/2022.



Ставка: победа «Баварии» и ТБ 3.5 за 2.65.



«Стартует немецкий чемпионат. И уже который год мы видим пару «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Бавария» в первом туре. Это всегда интересно. Матчи получаются непредсказуемыми. Кстати, за последние 4 приезда в Менхенгладбах «Бавария» трижды терпела поражения. Посмотрим, как получится на этот раз.



Не очень сильно изменились команды в плане состава. Но и у тех, и у других новые тренеры. Но, думаю, наставники подбирались таким образом, чтобы философия осталась прежней. И те и другие хотят играть в атакующий, современный футбол.



Очень интересно посмотреть на Нагельсмана в «Баварии». Думаю, ещё более атакующей станет игра «Баварии». Этот тренер не работает от обороны. И за матчами «Баварии» будет не скучно наблюдать.



Мне кажется, что здесь «Бавария», конечно, фаворит. И она знает свою статистику игр в Мёнхенгладбахе. Тем не менее единственная победа за эти годы была со счётом 5:1. Мюнхенцы и сейчас постараются начать очень мощно, смять соперника. Состав для этого есть. Поэтому ставлю на «Баварию», её победу через тотал больше 3.5 мяча. Уверен в ставке на 7 из 10. Для Нагельсмана сразу важно получить поддержку у болельщиков, для этого надо выиграть у одного из главных конкурентов на выезде», — сказал Титов.