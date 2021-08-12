«Боруссия» М — «Бавария». Прогноз: пока вечного чемпиона Германии можно не бояться

13 августа состоится матч первого тура чемпионата Германии «Боруссия» Мёнхенгладбах — «Бавария». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех клуба из Мёнхенгладбаха оценён экспертами в 5.85. А ставки на ничью принимаются за 4.85.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Боруссия» М — «Бавария» 13 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Боруссия» М — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.31, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05. Поставить на «обе забьют» можно за 1.41.

Анализ и прогноз матча чемпионата Германии «Боруссия» М — «Бавария» (13.08.2021)

Середина последнего месяца лета на дворе. Для футбольных болельщиков это не повод расстраиваться, ведь в Европе набирают обороты топовые чемпионаты. Вместе с остальными стартует и немецкая Бундеслига. Программа первого тура откроется в пятницу, 13 августа.

Одним-единственым матчем, зато каким! На стадионе «Боруссия-Парк» мёнхенгладбахская «Боруссия» примет мюнхенскую «Баварию», вывеска мощная. Стартовый свисток запланирован на 21:30 мск. При этом с нового сезона на трибуны должны вернуться болельщики. Пустят даже фанатов гостей. Словом, футбольный праздник обеспечен всем.



Во время летнего отпуска в стане соперников произошли изменения. В первую очередь, стоит отметить смену главных тренеров. Мёнхенгладбах теперь возглавляет Ади Хюттер. В прошлом сезоне он с «Айнтрахтом» занял пятое место в Бундеслиге, отстав от зоны Лиги чемпионов на один пункт, а в позапрошлом дошёл до 1/8 финала Лиги Европы.



Мёнхенгладбахская «Боруссия» с Марко Розе финишировала только на восьмом месте, а потому не оставила в наследство австрийскому специалисту еврокубки. Впрочем, теперь «жеребята» могут полностью сконцентрироваться на внутренней арене. В Кубке Германии они уже стартовали, причём довольно успешно.

В первом раунде турнира на выезде обыграли некогда славный «Кайзерслаутерн». Единственный гол на 11-й минуте забил Ларс Штиндль. Да, соперник в глубоком кризисе, сейчас это середняк из третьего по силе немецкого дивизиона. Впрочем, практика получена, результат добыт.



В «Баварии» изменения на тренерском мостике ещё громче. Удивительный Ханс-Дитер Флик за относительно непродолжительный период выиграл массу трофеев, даже оформил требл. И ушёл в национальную сборную. На его место взяли молодого, но талантливого Юлиана Нагельсмана, который добился прогресса с «Лейпцигом».



Сразу отметим, что в контрольных играх состав был далёк от оптимального, порой вообще играли сплошным резервом. И всё же нельзя не сказать, что результаты плачевные. За четыре товарищеских матча побед нет, зато поражений целых три. Одно из них — как раз от «Боруссии» М.

Понятно, что в «Баварии» много футболистов из сборных, они получили дополнительный отдых после Евро-2020 и начали тренироваться совсем недавно. Да и молодому немцу наверняка нужно было время, чтобы познакомиться с новыми игроками и другой системой. Мюнхенцы избаловали всех регулярными победами, так что придётся соответствовать.



Выезд в Мёнхенгладбах обещает быть для вечного чемпиона Германии тяжелее обычного. Мотивации у «Боруссии» сейчас хватает, плюс может сказаться игровой тонус. Дело в том, что «Бавария» тоже должна была принимать участие в Кубке Германии, но из-за вспышки коронавируса в стане соперника пришлось перенести встречу.



При этом статистика личных встреч играет против мюнхенцев. За четыре последних гостевых матча с «Боруссией» М они потерпели три поражения с общим счётом 4:7. При таких раскладах Ф1 (+1.5) за коэффициент 1.69 выглядит заманчиво. На наш взгляд, у хозяев есть все шансы не проиграть, но даже минимальное преимущество гостей подойдёт.



Логика простая: в Мёнхенгладбахе вечному чемпиону Германии традиционно непросто, а тут ещё и скомканная подготовка к сезону. Новый тренер, короткий отпуск, отсутствие официальных матчей. Как ни крути, старт первенства для мюнхенцев должен получиться сложным.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Боруссия» М — «Бавария» 13 августа 2021 года

Для «Баварии» выезды в Мёнхенгладбах и без того получаются тяжёлыми, а тут ещё и скомканная предсезонка с переносом игры Кубка Германии навалилась. «Боруссия» же неплохо провела последние недели и успела сыграть в Кубке Германии. На наш взгляд, Нагельсману будет очень трудно стартовать в Бундеслиге с уверенной победы.



Ставка: победа хозяев с форой (+1.5) за коэффициент 1.69.