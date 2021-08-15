«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Максима Калиниченко на матч 4-го тура РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Локомотив» – «Зенит».



Ставка: победа «Зенита» за 1.81.

«В центральном матче четвёртого тура РПЛ встретятся «Локомотив» и «Зенит». Питерцы пока что без проблем идут по турниру. Достаточно легко берут очки в каждой встрече, играют будто с неким гандикапом. Даже имея свои привычные игровые проблемы, подопечные Семака всё равно добиваются 100% результатов.



А вот к игре «Локомотива» пока есть вопросы, и к его футболу, и к результатам. Хоть железнодорожники ни разу пока не проиграли, они пропустили в каждом туре. В последнем матче команда Николича и вовсе не смогла победить «Уфу» — 1:1.



В прошлом сезоне эти две команды входили в топ-3 лучших в РПЛ. И если «Зенит» мы в этой тройке уже привыкли видеть, то «Локомотив» с новым тренером смог навязать борьбу всем недоброжелателям в чемпионате. Разве что «Спартак» сумел забраться выше в таблице.



В этой игре, на мой взгляд, особо не о чем рассуждать. Сейчас «Зенит» явно сильнее. Даже несмотря на то, что питерцы играют на выезде, всё равно предложу просто поставить на их победу».