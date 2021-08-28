«Бетис» — «Реал»: прогноз Максима Калиниченко на матч чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч испанской Ла Лиги «Бетис» — «Реал» Мадрид.



Ставка: победа «Реала» за 1.87.

«В третьем туре испанской Ла Лиги «Бетис» будет дома принимать «Реал» Мадрид. Как говорят, «Реал» играет с «Мадридом».



«Бетис» — достаточно крепкая команда. Выезды в Севилью всегда не сулят лёгкой игрой. На старте сезона клуб скатал две ничьи с «Мальоркой» и «Кадисом» (оба раза 1:1). Но здесь сделаем скидку на то, что это только начало сезона.



Но фактор старта сезона действует и на «Реал» сейчас. Команда Анчелотти сыграла во втором туре со счётом 3:3 с «Леванте», еле унеся ноги. Хотя была в конце встречи у «сливочных» возможность забить, соперник доигрывал матч с полевым игроком на воротах. Однако «Реал» всё равно не смог выйти вперёд.



Снова «Реал» много забивает и пропускает. В первом туре он победил «Алавес» со счётом 4:1. Не знаю, как проведут игру подопечные Анчелотти в Севилье. После таких двух матчей нужно клубу что-то делать с обороной. Думаю, определённые выводы Анчелотти сделает.



Но всё равно «Реал», конечно, сильнее в этом противостоянии. Сделаю весьма ожидаемую от меня ставку — предложу заключить пари просто на победу «Реала».