«Наполи» — «Спартак»: прогноз Максима Калиниченко на матч Лиги Европы

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги Европы «Наполи» — «Спартак».



Ставка: победа «Наполи» всухую за 2.03.

«Наполи» примет «Спартак» во втором туре группового раунда Лиги Европы. Здесь, конечно, не в пользу москвичей все расклады. Неаполитанцы сейчас показывают сумасшедшую форму. Команда только выигрывала со старта сезона Серии А – она лидирует там.



Забивает «Наполи» сейчас очень много, а пропускает – мало. Больше со старта сезона в Италии забил только действующий чемпион «Интер». Хотя пропущенных голов у миланцев больше. Так что команда Спаллетти точно является лучшей в Италии в плане обороны. Многие не ожидали от «Наполи» таких результатов со старта сезона. Клуб выступает очень прилично, везде у него сейчас идёт игра. Тот же «удушающий прессинг» отлично выходит у неаполитанцев.



Учитывая всё это, «Спартаку» будет очень тяжело в этом матче. Сейчас у красно-белых много проблем, особенно в плане психологии. Команде Витории необходимо вылазить уже из определенной эмоциональной дыры.



Надеюсь, сейчас «Спартак» будет немного больше заряжен на победу – он выиграл в последнем матче домашнего чемпионата. Но игра в Неаполе все равно будет очень тяжелой для москвичей. Предложу поставить на победу «Наполи» с сухим счетом. Буду надеяться, что красно-белые хотя бы не очень много пропустят", — сказал Калиниченко.

Где покажут матч «Наполи» — «Спартак»?