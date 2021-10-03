«Аталанта» – «Милан»: прогноз Максима Калиниченко на матч Серии А

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч итальянской Серии А «Аталанта» – «Милан».
Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.98.
«Милан» снова борется за первое место. Только сейчас главный соперник команды Пиоли не «Интер». Лидирует в таблице на данный момент «Наполи». От него миланцы отстают на два балла.
А «Аталанта» в этом сезоне выступает не так уверенно – сейчас подопечные Гасперини занимают седьмое место в Серии А. В последних встречах они чередуют победы с поражениями и ничьями. Так, например, «бергамаски» недавно не смогли обыграть «Фиорентину», которая очень прилично выступает в этом сезоне (1:2). Зато с одним из претендентов на чемпионство, «Интером», они сыграли вничью – 2:2.
В общем, здесь встречаются две почти равные команды. «Аталанта» не так ярко выступает в новом сезоне. Но всё-таки в последнем туре команда Гасперини смогла остановить «Интер». Думаю, бой она даст и его географическому соседу. Не стану гадать, кто выиграет. Лучше предложу поставить на голы здесь.
Последние встречи этих клубов были богатыми на забитые мячи. Думаю, турнирное расположение и желание нанести крепкому сопернику поражение, заставит их играть острее. Мой вариант ставки здесь – обе команды забьют, а также, что тотал будет больше 2.5".
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