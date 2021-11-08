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«Спартак» – «Сибирь»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ

«Спартак» – «Сибирь»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ
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Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Спартак» – «Сибирь».

Ставка: победа «Спартака» за 1.90.

«Москвичи разочаровали в прошлом домашнем матче, сенсационно уступив минскому «Динамо», у которого, судя по всему, больных больше, чем здоровых. Тем не менее для красно-белых всё закончилось неудачей. В итоге спартаковцы упустили хороший шанс взять два очка. Странно другое – после выразительной игры в Санкт-Петербурге, где спартаковцы выиграли у СКА, они так слабо сыграли с минским «Динамо» на своём льду.

«Сибирь» выиграла шесть последних матчей из семи. Причём два последних успеха были в гостях – над «Ак Барсом» и командой «Куньлунь». Стоит отметить, что новосибирцы наладили игру в обороне и в этих двух матчах за 120 минут игрового времени пропустили лишь однажды.

Два последних очных матча в Москве «Спартак» проиграл «Сибири». Тем не менее в предстоящем матче ставлю на москвичей. «Спартак» победит в основное время», — сказал Плющев.

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