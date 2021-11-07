«Спартак» — «Сибирь». Красно-белые забыли дорогу к чужим воротам?

8 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Сибирь». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 1.93, успех «Сибири» оценён экспертами в 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Сибирь» 8 ноября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Спартак» — «Сибирь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.00, а тотал меньше 4.5 шайбы за 1.95. Вероятность серии буллитов оценена в 8.30, гол на первой минуте доступен за 12.50. Если будет ничья в основное время, сыграет коэффициент 4.10.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Спартак» Москва — «Сибирь» Новосибирск (08.11.2021)

На дворе занимается последний месяц осени. Локдаун по указу властей заканчивается в понедельник, 8 ноября. Несмотря на строгие ограничения, по стране по-прежнему гуляют инфекции. Причём не только коронавирусная, но и сезонные. Континентальную хоккейную лигу массовые заболевания, к сожалению, стороной тоже не обошли.

Минское «Динамо» на последние игры было вынуждено ставить сильно урезанный состав. Заразились более 20 хоккеистов и в уфимском «Салавате Юлаеве». Любопытно только, что КХЛ отменила матч с «Трактором», уфимцы при этом ушли на недельный карантин по приказу Роспотребнадзора. А вот минчане продолжают играть. Но это другое…



Благо впереди перерыв на матчи Еврохоккейтура, у клубов появится возможность залечить свои болячки, отладить некоторые игровые моменты и просто банально отдохнуть. Перед паузой 8 ноября успеют провести последний матч. В Москве на льду арены «Мегаспорт» местный «Спартак» примет «Сибирь» из Новосибирска.



Борис Миронов продолжает свою работу в столичном клубе, хотя положение с каждой игрой становится хуже. В какой-то момент удалось закрепиться в зоне плей-офф, однако после 27 игр москвичи находятся на пограничной восьмой строчке в Восточной конференции. В активе ровно 30 баллов, что на три больше, чем у ближайшего преследователя.

При этом отставание от идущего на четвёртой позиции ЦСКА тоже составляет три пункта. Однако последняя форма красно-белых заметно ухудшилась. Проиграли в четырёх из пяти предыдущих матчей. Каким-то чудом удалось вырвать в Санкт-Петербурге два очка у СКА (2:1 ОТ), хотя статистика тогда была на стороне хозяев.



Впрочем, в последней игре «Спартак» принимал минское «Динамо», которое было вынуждено ставить урезанный состав из-за болезни. Очень много молодёжи. Хозяева владели инициативой, выиграли 44 вбрасывания и нанесли 42 броска в створ ворот гостей. Но выиграли всё равно минчане, пусть и в овертайме (3:4 ОТ). Остаётся лишь похвалить Минск.

А вот «Сибирь», напротив, впечатляет. Потерпела только одно поражение за семь предыдущих матчей. На своём льду не справилась с финским «Йокеритом» (0:2). Но там всё было достаточно близко: финны забросили первую шайбу только на 46-й минуте, а вторую — уже в пустые ворота за четыре секунды до финальной сирены. Последний штурм у хозяев не получился.

Зато сибиряки в основное время хлопнули минское «Динамо» (3:2), челябинский «Трактор» (2:0) и столичный ЦСКА (1:0). До буллитов в Новосибирске дотерпел один лишь «Барыс». Но в итоге казахстанцев в послематчевой серии остановил голкипер Харри Сятери, совершивший пять спасений. Финн заслуженно находится в топе КХЛ по «сухим» играм.



Последнюю выездную серию подопечные Андрея Мартемьянова начали с победы над «Ак Барсом» (2:0). Причём хватило всего 13 бросков в створ, чтобы забрать два очка в основное время. А накануне сибиряки без особых проблем разобрались с «Куньлунем» (3:1). Единственную шайбу пекинский клуб забросил в большинстве на 52-й минуте.



Как видно, пропускает «Сибирь» в последнее время немного, даже несмотря на встречи с крепкими соперниками. Всего восемь шайб в семи предыдущих матчах. «Спартак» не так плох на своём льду, но в этот раз ему будет тяжелее обычного. Минское «Динамо» играет само и даёт играть другим, отчасти отсюда и три гола от красно-белых.

Но теперь придётся вскрывать организованную оборону команды из Новосибирска. А с этим у москвичей трудности. Плюс поймал кураж Харри Сятери. Несмотря на многочисленные попытки, пробить его не удалось даже казанцам у себя дома. При таких раскладах мы бы проверили тотал меньше 4.5 шайбы за 1.95. Другой любопытный вариант — Ф2 (+1) за 1.65.

«Спартак» — «Сибирь»: прогноз и ставка на матч КХЛ 8 ноября 2021 года

«Спартак» сбавил обороты, а в последнем матче вовсе уступил «Динамо» из Минска, которое играло фактически молодёжным составом из-за болезни. «Сибирь», напротив, набрала отличную форму. Дома проявила себя против крепких соперников, а выездную серию начала с двух побед. Финский голкипер в порядке, оборона тоже. Думается, у красно-белых возникнут трудности с голами.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.95.

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