«Спартак» — «Сибирь»: прогноз Дарьи Мироновой на матч КХЛ 8 ноября

Спортивная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ между «Спартаком» и «Сибирью».



Ставка: ТМ 5.5 за 1.39.



«На прошлой неделе «Спартак» на выезде, уступая в счёте 0:1, обыграл СКА в овертайме 2:1. Потом приехал довольный домой, как вдруг бабах — в гостях минчане, которые играют в два с половиной звена, два периода возили «Спартак» по всей площадке. В итоге дело дошло до овертайма, где минчане всё равно хлопнули своего соперника. «Спартаку» из хорошего удалось забросить три шайбы. Был классный проход Широкова.



«Сибирь» выпадала из восьмёрки, но благодаря своей победе над «Куньлунем» вернулась в неё. Что было увлекательного в этой игре? «Сибирь» вела 3:0, причём очень быстро в первом периоде открыла счёт – уже на четвёртой минуте вела 2:0. Перед этим команда обыграла «Ак Барс» тоже 2:0. Мы показываем, в какой прекрасной форме находится кипер Сятери, берите это на заметочку.

Прогноз Павла Лысенкова на матч «Вашингтон» — «Баффало».

«Сибирь» упрекают в том, что она мало забивает. Теперь, когда этого достаточно, какая вообще разница? У «Сибири» в семи матчах шесть побед. Этот момент тоже нужно взять на карандаш.



В точных компонентах может показаться, что «Спартак» интереснее, ярче и краше. Что толку от звёзд и имен, если не играет вся команда? А «Сибирь» каким-то образом перед перерывом реально зарядилась, раскрепостилась. Мы видим успех. Я думаю, не нужно ожидать много шайб в этом матче. Учитывая то, что и «Спартак» много пропустил в прошлом, а «Сибирь» вообще всегда любит играть по счёту», — сказала Миронова.

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