Барбора Крейчикова — Анетт Контавейт: прогноз Владимира Светлицы на матч турнира в Мексике

Профессиональный каппер Владимир Светлица дал прогноз на матч турнира в Гвадалахаре Барбора Крейчикова — Анетт Контавейт.
Ставка: победа Контавейт с форой (-3) за 1.76.
«Обе теннисистки дебютируют на итоговом турнире WTA. Более того, вряд ли кто-то мог представить перед началом сезона, что хотя бы одна из девушек зацепится за итоговую восьмёрку.
Крейчикова не просто зацепилась за восьмёрку, но выиграла «Ролан Гаррос», несколько других турниров, а также вошла в топ-3 как одиночного, так и парного рейтинга. Сложно представить нечто более эпичное, чем то, что сделала Барбора в течение этого года. Но проблема в том, что на концовку года физических ресурсов почти не осталось. Как итог: повреждение на US Open в матче с Мугурусой, которое не позволило достойно сыграть против Соболенко в 1/4 финала, а затем и травма колена, о которой чешка заявила после проигранного Анжелик Кербер матча на Кубке Билли Джин Кинг.
Контавейт, наоборот, запрыгнула в последний вагон уходящего поезда, продемонстрировав сумасшедшую форму в последние месяцы сезона, что, пожалуй, является дополнительным преимуществом (помимо травмы Крейчиковой)», — сказал Светлица.
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