Россия — Кипр: прогноз Романа Павлюченко на матч квалификации ЧМ-2022

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Россия — Кипр.



Ставка: победа России с форой (-1.5) за 1.60.

«Россияне располагаются на первой строчке в турнирной таблице, заработав уже 19 баллов. Для прямого попадания на ЧМ достаточно набрать четыре очка. На мой взгляд, тяжелейшая победа в Словении могла дать эмоциональный толчок коллективу. На своём поле будет попроще, однако соперник всё равно неуступчивый. В ситуации, когда идёт борьба за путевку в Катар, нельзя допускать осечек.

Прогноз Эдуарда Мора на матч Россия — Кипр.

Киприоты стартовали очень круто в нынешнем отборе и даже казались теневым конкурентом в борьбе за стыки, однако осенью всё пошло иначе. Они проиграли практически всем, зацепив только один балл с Мальтой (2:2).



Скорее всего, гости попытаются сыграть аккуратно в защите и первые минуты будут крайне тяжелые, но при хорошей физической готовности у нашей команды есть все шансы заработать три очка, причём сделать это достаточно уверенно. Если киприоты не заиграют, как весной, то Россия дома победит с большой разницей».

Прогноз на матч Россия — Кипр с коэффициентом 3.15.

Прогноз Александра Мостового на матч Россия — Кипр.

Где покажут матч Россия — Кипр?