Хорватия — Россия: прогноз Константина Генича на заключительный тур отбора ЧМ-2022

Комментатор чемпионатов России и Испании Константин Генич сделал прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 Хорватия — Россия.

Ставка: тотал голов второго тайма больше первого за 2.04.

«Сборная России подобралась к решающему матчу в отборе к чемпионату мира. Как вы знаете, 14 ноября в Сплите она сыграет против Хорватии.



Хорватам нужна только победа, а нас устроит и ничья. Порой это против нас играет злую шутку. Понятно, что хорваты более мастеровитые, более классные, а играть в Сплите будет очень непросто. Бушующий стадион, мощная поддержка плюс, будем откровенны, в футбол сборная Хорватии играет лучше, чем сборная России.



Два разных тайма в игре против Кипра – это олицетворение сборной России при Карпине. Класса, как такового, у сборной России нет, но если пойдёт, то уж пойдёт. Во втором тайме с киприотами игра пошла, много забили, а могли и ещё больше. А вот в первом тайме не пошло – куча брака и большие проблемы.



Карпин сделал ставку на опытных игроков, поэтому самое главное — сдерживать хорватов как можно больше. Если мы быстро пропустим, то придётся перестраиваться и менять структуру игры. Думаю, что много голов в этой встрече забито быть не должно, поэтому можно сыграть низ. Но я бы предложил сыграть на то, что второй тайм будет результативнее первого. Если нашим удастся сдержать сборную Хорватии в первом тайме, то уже во втором ей придётся рисковать и лезть вперёд большими силами. Либо мы их словим на контратаке, либо… сами знаете, что может быть.



Хочется верить, что всё закончится для сборной России благополучно. Если уж везёт команде при Карпине, то пусть эта удача сохранится и на матч в Сплите.



Думайте сами, решайте сами. Будем смотреть футбол и искренне и эмоционально болеть за сборную России. Вперед, Россия! Удачи Валерию Карпину и сборной!»

Прогноз Романа Павлюченко на матч Хорватия — Россия.

Прогноз Виктора Гусева на матч Хорватия — Россия.

Прогноз Дениса Наливайко на матч Хорватия — Россия.